Trafiğe kapalı alanlarda kullanılan motosikletler tehlike saçıyor

Eskişehir'de sıkça gündeme gelen trafiğe kapalı sokaklardaki motosiklet kullanımı, her geçen gün artarak tehlike oluşturmayı sürdürüyor.

Motorlu taşıt trafiğine kapatılan sokaklarda kullanılan motosikletlerin oluşturduğu trafik son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Özellikle kuryelerin sıkça kullandığı trafiğe kapalı sokaklar, yayalar için tehlike oluşturuyor. Sokağın trafiğe kapalı olmasından dolayı yayaların beklemediği anlarda hızla kendilerine yaklaşan motosikletler, zaman zaman da kazalara neden olabiliyor. Özellikle şehrin en işlek caddelerinden birisi olan İsmet İnönü Caddesi'ne bağlı Bayramyeri Sokak'ta sıkça motosiklet geçişi olması, hem esnafta rahatsızlığa hem de vatandaşta tedirginliğe neden oluyor. Sokak üzerinde kafelere ait masalarda ise motosiklet geçişinden dolayı vatandaş huzurla oturamıyor.