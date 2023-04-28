Trafiğe kapalı sokaktaki bu lobotu kim ne için söktü

Eskişehir'de trafiğe kapalı olan bir sokağın girişinde bulunan ve araç girişine engelleyen lobut kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerinden söküldü.

Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Kurşunlu Cami sokak girişindeki lobotun kim ve ne için söküldüğü bilinmiyor. İddiaya göre, bu sabah saatlerine kadar sağlam olan lobutun ilerleyen saatlerde kırıldığı görüldü. Trafiğe kapalı olan sokaktaki lobutun kırıldığı alana parke taşlarının doldurulduğu gözlemlenirken, bölge esnafı kırılmadan dolayı oluşan geniş boşluktan faydalanarak araçların da rahatça sokağa girip çıktığını belirtti. Özellikle yerli turistlerin sıklıkla kullandığı sokaklardan olan Kurşunlu Cami sokaktaki lobutun sökülüp şuurlu bir şekilde diğer sağlam duran lobutun yanına koyulması da dikkat çekti.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde de kentin merkezinde bulunan bazı sokaklardaki lobutlar kırılmış veya sökülmüş, esnaflar bu duyarsız davranışlara tepki göstermişti.