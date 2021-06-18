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Trafik ekiplerinden tatil öncesi sürücülere bilgilendirme

Eskişehir’de trafik ekipleri yaz tatili öncesi güvenli trafik ortamı oluşturmak ve kazaların önlenmesi için eğitim-bilgilendirme faaliyetlerine başladı.

Eskişehir'de trafik ekipleri yaz tatili öncesi güvenli trafik ortamı oluşturmak ve kazaların önlenmesi için eğitim-bilgilendirme faaliyetlerine başladı.


Eskişehir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilcilerin trafikte daha güvende olması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında ekipler, Bursa-Eskişehir Karayolu ve Sivrihisar İstasyon Amirliği uygulama noktalarında simülatör araç ve yaşam tüneli uygulama çadırı kurdu. Yapılan uygulamada 78 araç sürücüsü bilgilendirildi.

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