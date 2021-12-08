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Trafik ışıklarında canlarını hiçe sayarak dilenen çocuklar

Eskişehir’de trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki ışıklarda dilenen çocuklar hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye sokuyor.

Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki ışıklarda dilenen çocuklar hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye sokuyor.


Eskişehir'de trafik ışıklarında canlarını hiçe sayarak dilenen çocuklar tehlike oluşturuyor. Yoğun araç geçişinin olduğu bulvar ve caddelerde ışık bekleyen araç sürücülerinden para isteyen çocuklar, bazı zamanlarda ölüm tehlikesiyle burun buruna geliyor. Son olarak Cumhuriyet Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında dilendiği görülen çocuklar, kazaya davetiye çıkarıyor. Trafik ışığının yeşile dönmesiyle hızla yol kenarındaki refüje çıkan çocuklar, her gün tehlike içerisinde yaşıyor.

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