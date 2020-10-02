Trafik kazaları ve ölümleri yüzde 50 azaltma hedefine ulaştık

Eskişehir'de, 40. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitim Sertifika Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Elektronik ve diğer denetim yöntemlerini en üst düzeyde kullanacağız ama daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Mehmet Yavuz, Eskişehir Trafik Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen sertifika törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Trafik Daire Başkanı Yavuz, trafik kazalarında yaşanan manevi kayıpların yanında sosyoekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması konusunda Türkiye'nin 2019 yılı sonu itibariyle dünyada bu amaca ulaşan iki ülkeden biri olduğunu söyledi.

"Dünyada her yıl 1 milyon 300 bin civarında insan hayatını kaybediyor"

Bu yılın sonu itibariyle trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 oranında azalması için eylem planı oluştuklarını belirten Trafik Daire Başkanı Yavuz, "Dünyada gelişen teknolojilerle birlikte trafiğin olgusu da son dönemde hızlı gelişen ve daha çok efor sarf edilmesi gereken bir alan olduğu görülüyor. Dolaysıyla misyon ve vizyonumuzun 2030-2050 hedef alarak gerçekleştirmek durumundayız. Trafik kazaları Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve Birleşmiş Milletler'in bu konudaki kurallarında bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınıyor. Dünyada her yıl 1 milyon 300 bin civarında insan hayatını kaybediyor. Bu sorunu çözmek için ilki 2009 yılında Moskova'da düzenlenen Birinci Küresel Yol Güvenliği Konferansı'na üye ülkelerin trafik kazalarını azaltmaya yönelik trafik kazası kaynaklı ölümleri azaltmak için çareler aranıyor. Bizde buna üye ülke olarak 2020 yılının sonu itibariyle trafik kazaları kaynaklı ölümleri yüzde 50 oranı oranında azaltılmasına yönelik kara yolları trafik güvenliği ve stratejisi ve onun eylem planını oluşturuyoruz. Bu plan bu yılın sonunda tamamlanmış olacak. Bu eylem planıyla ülkemizdeki teknolojik gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri konusunda trafik güvenliliği konusunda sorumluluğu bulunan paydaş kurum ve kuruluşlarca alınması gereken ek tedbirlerin kısa zamanda hayata geçirilmesi amaçlanmıştır" diye konuştu.

"Türkiye iki ülkeden biri oldu"

Geçen yıl sonunda trafik kazalarının ve kazalar sonucunda ölümleri yüzde 50 oranında azaltma hedefine ulaşıldığını aktaran Yavuz, "2016 yılı sonu itibariyle de bu hedeflere yaklaşmak adına 2020 yılı sonunda ise bu hedefi tutturma yolunda İçişleri Bakanlığı olarak Trafik Güvenliği ve Uygulama Politikası Belgesi oluşturuldu. Çünkü kısa bir süre içerisinde trafik kazası nedenli ölümlerle ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi ve kaza nedeniyle yaşanan manevi kayıpların yanında sosyoekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması amaçlandı. Bu amacımızı 2019 yılı sonu itibariyle dünyada geliştiren iki ülkeden biriyiz. Yani 2019 yılı itibariyle kaza ve ölümlerde yüzde 50 azaltma hedefine ulaşan bir ülkeyiz. Eylem planının başladığı 2011 yılından 2020 yılına kadar araç sayısı, sürücü sayısı nüfusun da arttığını baz aldığımızda bunun gerçekten başarılması zor bir süreç olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Şu anda alanda 25 bin trafik personelinin denetim noktasındaki etkisinin son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eylem planı 28 Avrupa ülkesinde ise yüzde 27'lerde" şeklinde konuştu.

"Daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise, bundan sonra trafik denetimlerini ağırlıklı olarak yüz yüze yapacaklarını ifade etti. Müdür Aktaş, "Benim sizden bir ricam var, bu ayrıca İçişleri Bakanımızın da hem talimatı, hem ricasıdır. Denetimleri daha çok yüz yüze yapmaya çalışalım. Elektronik ve diğer denetim yöntemleri şüphesiz kullanacağız, kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz. Buradaki amacımız insanlarımızda trafik bilincini artırabilmek. Bire bir yüz yüze diyaloğa geçip o duyarlılığı bilinci artırmak hem de görevimizi en iyi şekilde yapmış olabilmek için. Bu noktada sizden özellikle bunu rica ediyoruz. Görev alanlarınıza, şehirlerinize gittiğinizde bu mesajımızı diğer arkadaşlarınıza da paylaşmanızdan büyük bir mutluluk duyacağımız ifade etmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan tören sonunda toplam 111 komiser yardımcısına sertifikaları takdim edildikten sonra tören sona erdi.

Törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgililer katıldı.