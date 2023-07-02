Trafik kazalarının en aza indirilmesi için emniyetten yoğun mesai

Eskişehir'de emniyet güçleri tarafından Kurban Bayramı'nda oluşan trafik yoğunluğunda kazaların en aza indirilmesi amacıyla çeşitli denetimler yapılırken, araç sürücülerine eğitim verildi.

2023 yılı Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde, vatandaşların karayollarında güvenli yolculuk yapmaları ve olabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir - Bursa Karayolu üzerinde bulunan yaşam tünelinde araç sürücülerine ‘Yaşam için kısa bir mola' sloganı ile emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımının etkilerini anlatan kısa filmler izletilerek eğitim verildi.

Ayrıca trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde, havadan ve yerden gerçekleştirilen denetimler iler özellikle sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve ışık ihlali yapmaması konusunda uygulama gerçekleştirildi. Hız ihlallerini önleme amaçlı ise radarlı hız denetimi yapıldı.

Karayollarımızda bulunan uygulama noktalarında, yolcu otobüsü sürücülerine ve yolculara yönelik uymaları gereken kurallar ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.