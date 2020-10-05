Trafik kazasının ardından bunları yapmayı unutmayın

Trafiğe çıkan her araç çevresel veya bireysel faktörlerden dolayı kazayla karşılaşabiliyor. Maddi hasarla biten kazaların ardından araç masraflarının karşılanması için gerekli belge ve işlemler eksiksiz bir şekilde olay yerinde tamamlanması gerekiyor. Kaza sonrasında işlemlerin detaylı olarak belgelenmesi gerektiğini ifade eden Eskişehir Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Canan Özçamur Karataş, sürücülerin ilk olarak olay yerinin fotoğrafını çekmesi gerektiğini vurguladı. Kaza tespit tutanağının dikkatlice doldurulması gerektiğinin altını çizen Karataş, “Vatandaşların trafik kazasına karıştıklarında yapmaları gereken en önemli şey, araçları yerinden kımıldatmayıp geniş açılardan fotoğraflarını çekmek olacaktır. Kazaya karışan tüm araçların bu şekilde fotoğraflarının çekilmesi ve aynı zamanda da çevrenin fotoğrafı çekilmesi gerekiyor. Bu işlemin sonrasında kazaya konu tarafların birbirlerinden trafik sigortalarının, ehliyetlerinin, ruhsatlarının ve hatta mümkünse kimlik fotokopilerini almaları gerekiyor. Kaza tespit tutanağı doldurma aşaması çok önemli. Kazada geçiş öncelikleri çok önemli” şeklinde konuştu.

“Şema kısmındaki çizimlerin açıklayıcı ve net olması gerekiyor”

Kaza anını tutanağa aktarırken detaylı olarak açıklanması gerektiğini söyleyen Başkan Canan Özçamur Karataş, tutanakların vatandaşların kendi el yazısı ve ıslak imzasıyla teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Kazanın gerçekleşme şeklinin de tutanağa aktarılması gerektiğini aktaran Karataş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yaralamalı, ölümlü ya da kamu malına zarar verilmeyen bir kazadan sonra emniyet mensupları kaza yerlerine gelmiyorlar. Bu sebepten dolayı da tutanaklar büyük bir önem taşıyor. Tutanağı doldururken kazanın gerçekleşme şekli şemaya çok iyi çizilmeli. Açıklamalar kısmının detaylı bir şekilde doldurulması lazım. Açıklamalar yapıldıktan sonra şema kısmındaki çizimlerin açıklayıcı ve net olması gerekiyor. Aracın hangi kısmından vurulduğunun şeklinin çizilmesi ve plakaların da yazılması gerekiyor. En önemli konulardan birisi de kaza tutanaklarını kişilerin kendi el yazılarıyla doldurup kendi ıslak imzalarıyla vermeleri gerekiyor.”

“Kazaya karışan her aracın fotoğrafı olması gerekiyor”

Kazaya karışan bütün araçların fotoğrafının çekilmesi gerektiğini söyleyen Canan Özçamur Karataş, tutanaklarda yer alan bölümlerin doğru bir şekilde doldurulması gerektiğini ifade etti. Karataş, “ Kaza tutanaklarında A bölümü ve B bölümü vardır. Bu bölümler birer sigortalıya aittir. Kimlik, ehliyet ve sigorta bilgilerini dolduruyorlar, açıklamayı ise yanlış bölümün altına yazabiliyorlar. Açıklama bölümlerinde de yüzeysel bir açıklama ile kestirip atabiliyor vatandaşlarımız ama karşı tarafın açıklaması çok detaylı olabiliyor. Bu kısımlarda sorun yaşanabiliyor. Bazen de fotoğraf çekerken sigortalılarımız sadece kendi araçlarını çekiyorlar. Bu önemli değil, diğer aracın da fotoğrafının alınması gerekiyor. Maalesef bunlarla da bir yere gidilemiyor” ifadelerini kullandı.