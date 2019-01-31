Trafik levhası olası faciayı önledi

Eskişehir'de, kontrolden çıkarak önce trafik levhasına, ardından da istinat duvarına çarparak durabilen otomobilde maddi hasar oluşurken, kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, kaza Eskişehir-Kütahya yolu trafik kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, A.R.A idaresindeki 26 FJ 128 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü, Kütahya yolu uygulama noktası önünden dönüş yapmak üzere sol şeritte bulunan cebe girdi. Bu esnada ayrı şeritte seyreden 42 FGN 86 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre otobüsün sol şeride girmesiyle panikleyip aracının direksiyonu sağ şeride doğru kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik levhasına, ardından da istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine yakın olan polis ekipleri hemen kaza alanına giderek sürücü M.Y. ile araçta bulunan başka bir şahsı otomobilden çıkardı. Kazadan yara almadan kurtulan şahıslar, tedbir amaçlı çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, aracın trafik levhasına çarparak hızının azalması olası facianın önüne geçti.