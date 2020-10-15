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Trafik magandası araç kamerası tarafından böyle görüntülendi

Eskişehir’de trafikte makas atarak insan hayatını hiçe sayan maganda sürücünün o anları, araç kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de trafikte makas atarak insan hayatını hiçe sayan maganda sürücünün o anları, araç kamerasına yansıdı.


Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çevre Yolu Bulvarı Bursa istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yoğun trafiğin olduğu bölgede araçların arasından makas atarak geçen maganda sürücü adeta 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Aracıyla en sol şeritten en sağ şeride aniden geçen otomobilin sürücüsünün o anları, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yanlarından kontrolsüz ve hızlı bir şekilde geçen araç sebebiyle diğer sürücüler de tedirgin olurken, herhangi bir kaza yaşanmaması ise adeta yüreklere su serpti. Maganda sürücünün otomobilinin plakası belli olmazken, trafikteki diğer sürücülerin de fren yapması dikkatlerden kaçmadı.

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