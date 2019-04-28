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Trafik polisi şehit oldu

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Halil Budak, geçirdiği trafik kazası sonrasında şehit oldu.


Alınan bilgiye göre, 14 Nisan tarihinde Eskişehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında polis memuru Halil Budak ağır yaralandı. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Budak için yarın saat14.00'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlenecek.Şehit Halil Budak'ın naaşı Kütahya'ya götürülerek İkindi namazına mütakip merkez Ağaçköy Camii'ndeki cenaze namazına müteakiben ağaç köy mezarlığına defnedilecek.

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