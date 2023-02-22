Trafik sıkışınca hem sürücüler hem de sokak sakinleri gerildi

Eskişehir'in birçok dar sokağına park edilip bırakılan araçlar trafiğin sıkışmasına sebep olurken, yolun açılması için uzun süre çalınan korna sesleri, sürücülerin tartışmaları esnafın da çevre halkının da tepkisine sebep oluyor.

Sık sık trafik sıkışıklığı yaşanan İstiklal mahallesi Cami sokaktaki bu durum hem sürücüleri hem de mahalle sakinlerini isyan ettiriyor. Gün içerisinde duyarsızca park edilen araçlardan dolayı ara sokağın sürekli sıkıştığı belirtiliyor. Bugün öğlen saatlerinde meydana gelen ve sürücüler arasında gergin anların yaşanmasına sebep olan sıkışıklık, trafiğin tekrar açılması ile sona erdi. Odunpazarlı Cami Sokak esnafı ve çevre vatandaşları, uzun süre çalan korna seslerinden rahatsızlıklarını dile getirerek böyle olaylarla sıklıkla karşılaştıklarını da vurguladı.