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Trafikte böyle konforlu yolculuk görülmedi

Eskişehir’de çevre yolunda seyir halinde ilerleyen aracın içerisinde bulunan yatağa uzanarak yolculuk yapan vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Eskişehir'de çevre yolunda seyir halinde ilerleyen aracın içerisinde bulunan yatağa uzanarak yolculuk yapan vatandaş yürekleri ağza getirdi.


Eskişehir Bursa istikameti yönünde ilerleyen bir araçta yolculuk yapan vatandaş pes dedirtti. Onlarca aracın bulunduğu yolda yatağa uzanıp keyif yapan vatandaş, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Trafik kurallarını hiçe sayan tedbirsiz yolculuk adeta kazaya davetiye çıkardı. Olayın yaşandığı aracın plakası belli olmazken can güvenliğinin hiçe sayıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

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