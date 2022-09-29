Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi

‘Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası' çerçevesinde Eskişehir'de yapılan etkinlikte konuşan Vali Erol Ayyıldız “Yayalara öncelik vermekteki amacımız trafik kazalarını en aza indirmek, mümkünse ortadan kaldırmaktır” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan tüm illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası', Eskişehir'de Dumlupınar İlkokulu öğrencileri ile birlikte düzenlendi. Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle birlikte yaya yoluna kırmızı şerit çizilere yaya önceliğine dikkat çekildi. Düzenlenen etkinliğe Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Durmuş Yöndem, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre katıldı.

“Önceliğimiz yayalar diyoruz”

Yaya önceliği ile birlikte trafik kazalarının en aza indirilmesi hedeflendiğini belirten Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Bu etkinliğimiz yayalarımıza öncelik duruşu, hayata saygı duruşu anlamındadır. Önceliğimiz yayalar diyoruz. Yayalara öncelik vermekteki amacımız trafik kazalarını en aza indirmek, mümkünse hayat kaybını, trafikteki hayat kaybını da ortadan kaldırmaktır. Buna vesile olabilecek uygulamaları zaman zaman sizlerle beraber yapıyoruz. Bu işe gönül vermiş, omuz vermiş, başta emniyet mensuplarımızı, jandarma mensuplarımıza da Allah yar ve yardımcıları olsun.”