Trafodan kablo çalmaya çalışırken elektrik akımına kapıldılar, 1 ölü 3 yaralı

Eskişehir'de trafodan kablo çalışırken elektrik akımına kapılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, İnönü ilçesine bağlı Kümbet mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.A. (35) ile İ.M., S. S. ve M.K., isimli şahıslar boş bir tarlada yer alan trafodan elektrik kablolarını çalmaya karar verdi. Şahıslar kabloları çalarken elektrik akımına kapıldı. Durumu ağır olan M.A., olay yerindeki diğer şahıslar tarafından hastaneye götürüldü, ancak sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan İ.M. ile Kütahya'da bir hastaneye gönderilen S.S. ile M.K. tedavi altına alındı.

Öte yandan polisin şüphelilerin aracında yaptığı aramada 2 tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.