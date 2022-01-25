İhlas Haber Ajansı

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Traktör hırsızları yakalandı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde çalının traktör jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edilirken, olayın 2 şüphelisi yakalandı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çalının traktör jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edilirken, olayın 2 şüphelisi yakalandı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


İlçeye bağlı Aşağıdudaş mahallesinde bir vatandaşa ait yaklaşık 250 bin TL değerinde traktör çalındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT Dedektif Timleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonda şüphelilerden 2'si yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri ise Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Jandarma ekipleri firari şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ederken, çalınan traktör ise gizlendiği yerde bulunarak sahibine teslim edildi.

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