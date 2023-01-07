Traktörle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Çifteler ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunç D. idaresindeki 26 ZH 099 plakalı traktör ile Murat Ö. idaresindeki 03 HC 441 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Meydana gelen trafik kazası sonucu traktör sürücüsü Tunç D., otomobil sürücüsü Murat Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince 3 yaralı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.