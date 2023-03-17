Tramvay durağına çarpan minibüs şehir içi ulaşımında aksamaya neden oldu

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarpan ve devrilen minibüs, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu.

Kaza, dün sabah saatlerinde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bulvar üzerindeki tramvay durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yolunda yan devrilen minibüs, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu.

Kazada yaralanan olmazken, bir süre aksayan tramvay seferleri minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.