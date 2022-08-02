İhlas Haber Ajansı

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Tramvay hatlarına elektrik sağlayan trafoda yangın çıktı

Eskişehir’de tramvay hatlarının bağlı olduğu trafoda çıkan yangının ardından oluşan patlamayla birlikte tramvay seferleri durdu.

Eskişehir'de tramvay hatlarının bağlı olduğu trafoda çıkan yangının ardından oluşan patlamayla birlikte tramvay seferleri durdu.


Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin arkasında bulunan Estram işletmesinin içindeki trafoda yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu trafoda oluşan hasardan dolayı tramvay hatlarına giden elektrik enerjisi kesildi.


Hatlara ulaşan elektrik enerjisinin kesilmesiyle şehrin dört bir yanında tramvaylar yolda kaldı.

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