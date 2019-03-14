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Tramvay ile halk otobüsü çarpıştı

Eskişehir’de bir halk otobüsü ile tramvayın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Eskişehir'de bir halk otobüsü ile tramvayın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Alınan bilgiye göre kaza; Atatük Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarının kesiştiği noktada yaşandı. Atatürk Bulvarı durağından Osmangazi yönüne kalkış yapan tramvay, bu sırada bulvar yönüne dönmek için raylardan geçmeye çalışan 26 BN 808 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve otobüste maddi hasar meydana geldi.

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