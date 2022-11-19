Tramvay kazası trafiği felç etti

Eskişehir'de tramvay ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Lisesi tramvay durağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 26 EN 500 plakalı hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı. Kaza sonucu hem hafif ticari araçta hem de tramvayda maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasının ardından tramvay seferlerinde aksama ve trafik akışında yavaşlama meydana geldi.