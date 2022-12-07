Tramvay koltuğunda uyuyan sevimli köpek

Eskişehir'de soğuktan korunmak için tramvaya binen sevimli köpek, iki kişilik tramvay koltuğunda yatarak uyudu ve kendisini rahatsız etmeyen yolcuların ilgi odağı oldu.

SSK - Otogar tramvay hattında sefer yapan tramvaya, soğuktan korunmak için SSK durağında sevimli köpek bindi ve iki kişilik koltuğa oturdu. Akabinde üşüdüğünden iki kişilik koltuğun üzerinde mışıl mışıl uyudu. Tramvaydaki yolcular yer olmadığından ayakta gittikleri halde, uyuyan sevimli köpeği rahatsız etmediler ve dokunarak sevdiler. Yolcular: ‘'Yeter ki sevimli köpek, soğukta üşümesin ve tramvayda uyusun, dinlensin. Biz ayakta gitmeye razıyız'' dediler. Sevimli köpek de uyumaya ve seyahat etmeye devam etti. Yolcularında, sevimli köpek ilgi odağı oldu ve yolcular dokunarak sevdiler.