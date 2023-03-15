İhlas Haber Ajansı

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Tramvay yolunda meydana gelen trafik kazası şehir içi ulaşımda aksamaya neden oldu

Eskişehir’de tramvay yolu üzerinde 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi.


Kaza, bugün sabah saatlerinde Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvay yolu üzerinde akan trafikte kamyonet, hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Toplamda 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu tramvay ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Sabah işe ve okula gidiş saati olmasından dolayı, kaza sonucu aksayan trafik birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oldu.


Bir süre sonra kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik normale döndü.

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