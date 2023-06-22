Tramvay yolundaki direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı otomobilin tramvay kataner direğine çarpması sonucu şehir içi ulaşım seferleri aksadı, kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ertaş Bulvarı Yenidoğan tramvay durağı yakınlarında sabah saat 06:00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner D. isimli sürücü, kullandığı 34 DTR 716 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, tramvay hattı üzerinde bulunan kataner direğine çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Taner D. ve yanında bulunan 1 yolcu araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza esnasında yamulan kataner direğinden dolayı Kumlubel-Şehir Hastanesi ve OGU-75. Yıl tramvay hatları durduruldu. Duran tramvay hatları sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıkan onlarca vatandaşı mağdur etti. Ekipler tarafından direğin düzeltilmesi için çalışma başlatılırken, yaklaşık 4 saattir duran seferlerin önümüzdeki saatlerde başlayacağı öğrenildi.