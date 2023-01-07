İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tramvay yolundaki direğe çarptı, seferler aksadı

Eskişehir’de trafik kazası yapan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

Eskişehir'de trafik kazası yapan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.


Kaza, sabah saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, cadde üzerinde bulunan tramvay yolundaki direğe çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan hafif ticari araç, olay yerinden çekilene kadar tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.