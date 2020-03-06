Tramvaya ‘kanıyla' yazı yazan şahıs psikiyatri servisine yatırıldı

Eskişehir'de, vücudunun çeşitli yerlerini keserek, tramvay içerisine “Bu devlet sahipsiz deyil CHP atam uyan” şahsın akıbeti ortaya çıktı. Şahıs, olaydan sonra tedavisinin ardından psikolojisinin yerinde olmaması sebebiyle hastanenin ‘psikiyatri servisine' yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre; olay Otogar-SSK yönüne giden tramvay içinde yaşanmıştı. İddialara göre; saat 23.00 sıralarında vücudunun çeşitli yerlerini kesen M.E.A. isimli şahıs, kanlar içinde tramvaya bindi. İki kolunda da kesikler bulunan şahsı gören yolcular, neye uğradığını şaşırdı. Bir süre yolculuk yapan şahıs, daha sonra kolundan akan kanı parmağıyla alıp, tramvay camlarını tutan plastik kolona kısmına, “Bu devlet sahipsiz deyil CHP atam uyan” yazdı. Dehşet anlarına şahitlik eden yolcular ise, şahsın yaptıkları karşısında tepkisiz kaldı.

'Şahıs psikiyatri servisine yatırıldı'

Olayın ardından bir vatandaş tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen şahıs, burada tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen M.E.A.'nın olay esnasında aşırı derecede alkollü olduğu da tespit edildi. Buradaki tedavi sürecinden sonra şahıs, psikiyatri servisine yatırıldı.

Öte yandan yaşanan olayda Estram yetkilerinin, şahsın tramvayda herhangi bir kamu zararı oluşturmadığından konuyla alakalı şikayetçi olmadığı da öğrenildi.