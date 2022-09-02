Tramvayın sevimli yolcusu uyuyarak şehri gezdi

Eskişehir'de tramvaya binen sevimli köpek koltukta uyuyarak Eskişehir turu attı.

Sevimli köpek şehri adeta baştan başa gezerken vatandaşlara da keyifli bir yolculuk yaşattı. Osmangazi-SSK seferini gerçekleştiren tramvaya ilk durakta bir köpek bindi. Koltuğa yatan sevimli köpek bir süre sonra uyuyakaldı. Uyuyarak Eskişehir turu yapan köpeğe yolcuların ilgisi yoğun oldu. Tramvaya binen yolcular, sevimli patinin uyuduğunu görünce onu rahatsız etmemek adına ayakta yolculuk yapmaya devam ettiler. Bazı vatandaşların ise uyuyan köpeği sevmesi ve fotoğraf çekmesi de içleri ısıttı.