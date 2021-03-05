Tramvaylar durunca vatandaş mağdur oldu

Edinilen bilgilere göre dün saat 18.10 sıralarında tramvay hatlarında yaşanan elektrik sıkıntısı, Eskişehir genelindeki tüm seferlerin durmasına neden oldu. Durumun vatandaşların iş çıkış saatine denk gelmesiyle birlikte duraklarda çok büyük kalabalık oluştu. Bu durum, en çok otogar yönüne giden vatandaşların otobüslerini kaçırma tehlikesinden dolayı olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar yaklaşık bir saat beklemelerin ardından gidecekleri konuma yürüyerek veya otobüse binmek için en yakın durağa yürümek zorunda kaldılar.

Hat üzerindeki tramvaylar seferlerine saat 19.11 itibarıyla devam etmeye başladı.