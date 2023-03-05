Transfer tahtasını tekrar açan Eskişehirspor toplam 20 futbolcuyu renklerine bağladı

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer yasağının kalkması ile İlker Sayan ve Enes Sancar'ı da renklere bağlayarak, toplamda 20 transfer gerçekleştirmiş oldu.

Eskişehirspor, transfer tahtasının tekrar açılmasının ardından taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Her geçen saatte yeni bir transfer haberi ile ekibindeki eksiklikleri tamamlayan Eskişehir, son olarak Diyarbekirspor'dan İlker Sayan ile 1.5 yıllık ve Kahramanmaraşspor'dan da Enes Sancar ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Transfer döneminde 20 yeni futbolcu ile anlaşan Eskişehirspor, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Karbel Karaköprü Belediyespor maçını bekliyor.