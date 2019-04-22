Trekking yapan genç antrenör yürüyüşte hayatını kaybetti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde trekking (doğa yürüyüşü) yaparken fenalaşan 37 yaşındaki antrenör Özgür Vural hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Çürüttüm Mahallesi kırsalında yaşandı. Bir spor salonunda antrenör olan Özgür Vural ve beraberindeki 15 kişi trekking yapmak üzere Seyitgazi bölgesine yola çıktı. Çürüttüm Mahallesi bölgesinde yürüyüşe başlayan grupta bulunan Vural, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç antrenör için 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Özgür Vural'ı önce ilçede bulunan sağlık ocağına ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere yanıt vermeyen evli ve bir çocuk babası 37 yaşındaki Özgür Vural yaşamını yitirdi.

Öte yandan Vural'ın naaşının yarın memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi.