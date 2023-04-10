TSM Korosu beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, çalışmalarına devam ederken düzenlenen konser programları ile Eskişehirlilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Aşk Masalından Şarkılar adlı konser İdil Çeliker'in şefliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ücretsiz olarak düzenlenen konserde koro, sevilen sanat müziği eserlerini başarı ile icra etti.

Konser, Eskişehirli müzikseverlerin alkışları eşliğinde sona erdi.