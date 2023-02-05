TSM Korosu'ndan 14 Şubat Sevgililer Günü Konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, İdil Çeliker şefliğinde çalışmalarına devam ederken birbirinden özel konser programları düzenlemeyi de sürdürüyor. Koro bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sahnede olacak. “Aşk Masalından Şarkılar” adlı konser, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 12 Şubat Pazar günü saat 19.00'daki Sevgililer Günü konserine katılım ise ücretsiz olacak.