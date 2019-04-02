TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi sona erdi

Türkiye'de ilkokul düzeyinde kabul edilen ve yürütülen ilk TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Eskişehir'de görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi.

Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nun, TÜBİTAK'ın 118B502 Proje numarasıyla desteklediği, proje yürütücülüğünü Okul Müdürü Nurettin Ateş'in yaptığı "İzimiz Ağaç Olsun, İklim Değişmesin" adlı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesinin kapanış töreni, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi. Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersin Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kızılay Derneği Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Eskişehir Orman İşletme Şefi Güray GÜN, okul müdürleri, proje uzmanları, proje eğitmenleri, proje rehberleri, proje katılımcı öğretmenleri ve öğrencileri ile, veliler katıldılar.

Proje Yürütücüsü ve Okul Müdürü Nurettin Ateş, açılış konuşmasında, "Projede 232 öğrenci ve 30 personelden oluşan katılımcı grubu ile 10 ay süresince, okul içi ve okul dışı 50 proje etkinliği gerçekleştirdik. 25 Mayıs 2019'da başlayan projenin, Türkiye'de ilkokul düzeyinde kabul edilen ve yürütülen ilk TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi olma özelliğini taşımaktadır. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Odunpazarı Kaymakamlığı, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkı ve destekleriyle okul öğretmenlerinden oluşan 5 uzmanla hazırlanan projede; Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinin projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlar olarak yer aldığını" dedi.

Projenin amacından da bahseden Ateş, "Projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak, bu projeyle öğrencilere oyun, deney ve etkinliklerle iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında, ormanların öneminin kavratılması, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, kurum deneyimlerinin TÜBİTAK seviyesine taşınarak bilimsel yaygın etki oluşturulması amaçlandı ve bu amaçlara ulaşıldı" diye konuştu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersin Yücel ise yaptığı konuşmasında, "Bir ilkokul olarak TÜBİTAK 4004 projesini büyük bir başarı ile gerçekleştiren proje ekibini tebrik ediyorum ve projeye destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından Vali Yardımcısı Dr. Erdinç Yılmaz tarafından proje yürütücüsü Nurettin Ateş'e, plaket takdim edildi. Vali Yardımcısı Dr. Erdinç Yılmaz, proje yürütücüsü Okul Müdürü Nurettin Ateş'i ve proje ekibini tebrik etti. Daha sonra öğrenciler tarafından sergilenen ‘Mavi Gezegen' adlı gösteri ilgiyle izlendi.

Projeye katılan öğrencilere ve öğretmenleri katılım sertifikaları verildi ve tören sona erdi.