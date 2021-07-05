TÜBİTAK'tan Anadolu Üniversitesinin projesine onay

TÜBİTAK BİGG Programı'ndan, Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde destek almaya hak kazananlar belli oldu

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2020 Yılı 1. çağrısının sonuçları açıklandı. Çağrı kapsamında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan ARİNKOM TTO ve ETTOM tarafından yürütülen BİGG TEAM Girişimcilik Destek Programı ile TÜBİTAK'a gönderilen 4 iş fikri, 200 bin TL'lik hibe desteği almaya hak kazandı.

Programdan Anadolu Üniversitesi yürütücülüğünde destek almaya hak kazanan girişimcileri “Eğitimde Artırılmış Gerçeklik ve Verimlilik” projesiyle Cem Bağlum, “Uzaktan Eğitim Teknolojisi Çözümleri” projesiyle Hakan Yıldırım, “Bariyer Etkili Doğal Madde Kombinasyonlu Nazal Sprey” projesiyle Nursenem Karaca, “Oligodinamik Etki Gösteren Bakır Boyaları” projesiyle Yaren Şavklıyıldız oldu.

Destek almaya hak kazanan 4 BİGG TEAM girişimcisi 2021 yılı Temmuz ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK'la sözleşme imzalayacak; 1 Ağustos 2021 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak.