TÜDAM' dan “Ruh Sağlığımız İçin Müzik Terapisi Atölyesi”

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÜDAM) “Ruh Sağlığımız İçin Müzik Terapisi Konferansı ve Atölye Çalışması” gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müzik Terapisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun'un konuşmacı ve atölye yürütücüsü olduğu etkinliğe çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Müzik terapisinin olumsuz duygulardan kurtulmaya yardımcı olduğuna değinen Prof. Dr. Şükrü Torun, şunları söyledi;

“Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ülkemizin ilk anabilim dalını ve ilk yüksek lisans programını kurarak müzik terapisi alanının bilimsel bir zeminde gelişmesine öncülük etmektedir. Müzik terapisi bilimsel bir disiplin olup kesinlikle bir eğlence aktivitesi değildir. Sağlık amaçlı olan müzik terapisi seanslarında hüznümüzü paylaşıp yaşayabiliriz. Bununla beraber acılarımızın üstesinden gelebilmek, kayıplarımızın bizde bıraktığı yaraları onarmak için de müzik terapisinden faydalanabiliriz. Konferansın ardından gerçekleştireceğimiz müzik terapisi deneyimleme atölyesinde eğlenmenizi değil ama iyi hissetmenizi garanti edebilirim.”

“Olumsuz duygular yüzünden yıllarımızı kaybediyoruz”

Müziğin insan üzerindeki olumlu etkilerine de değinen Prof. Dr. Torun, olumsuz duyguları ortadan kaldırmak için müzikten yararlanabilmekle birlikte sadece müzik dinlemenin bir terapi olmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Torun konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ruhsal nedenlerden dolayı çok önemli zaman kayıpları yaşanıyor. Günlük yaşantılarımızda okul, aile, arkadaş ve çevre ile etkileşimlerden dolayı içine girdiğimiz olumsuz ruhsal durumlar yüzünden kaybettiğimiz dakikaları, saatleri, günleri, haftaları hesapladığımız zaman yaşam sürecinde yıllarımızı kaybettiğimiz ortaya çıkıyor. Geçmişe de dönemiyoruz. Keşke dediğimiz anlar kaybettiğimiz zamanlar aslında. İleride keşke dememek için başkalarının sınırlarına saygı duyarak içimizden gelenleri yaşamayı hedeflememiz lazım. Olumsuz duyguları azaltmak, ortadan kaldırabilmek için sevdiğimiz müzikleri dinlemek, çalmak, söylemek yararlıdır. Ancak, müziğin etkileri anlıktır. Daha kalıcı iyilik hallerine kavuşabilmek için yetkili bir müzik terapistinin gerçekleştireceği müzik terapisi uygulamalarından faydalanılabilir.”

Prof. Dr. Şükrü Torun konferansın ardından müzik terapisi yüksek lisans öğrencileri ve çok sayıda katılımcı ile birlikte TÜDAM Musiki Tarihi Salonunda çeşitli müzik terapisi yöntemlerini kullanarak bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. Atölyede duyguları dışa vurabilmek, başkalarının duygularını anlamak, ortak duygular etrafında buluşmak gibi süreçler deneyimlendi