T?DAM'da "Anadolu Makam" konseri

Anadolu ?niversitesi T?rk D?nyas? Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi'nin d?zenledi?i 'Anadolu Makam ??renci Topluluklar?' konseri, T?rk D?nyas? Bilim K?lt?r ve Sanat Merkezi'nde ger?ekle?tirildi.

Konser sonras? konu?an Anadolu ?niversitesi Devlet Konservatuvar? ??rencisi Mehmet Ali ?al??kan, ??ok g?zel bir konser oldu. Halka a??k bir etkinlik olmas? bizim i?in de g?zel oldu. Bu t?r etkinliklerin artt?r?lmas?yla halk?m?za sanat?m?z? g?stermek bizi ?ok daha mutlu edecektir. Etkinli?in T?DAM'da yap?lmas? da bizim i?in farkl? bir deneyim oldu? diye konu?tu.

Konserde Gonca ?i?ek s?n?f? Sivas'tan ?Anlatamam derdimi dertsiz insana, Y?r? bre ?i?ek da??, Gine dertli iniliyorsun?, Elaz??'dan ?Al eyvanda han kalmad?, Ye?il yaprak aras?nda k?rm?z? g?l goncas?, Da?lar da??md?r benim? ve ?anl?urfa'dan ??ay i?inde adalar? eserlerine hayat verirken, Esra Berkman s?n?f? Yal??n Tura'dan buselik, ferahnak, ?evkafza, h?seyni makamlar?nda ikilemeler?, Ali R?fat ?a?atay'dan ?Suzidil Saz Semaisi, Aksak Semai, Y?r?k Semai, Sengin Semai?, Refik Talat Alpman'dan ??edd-i Araban Saz Semaisi, Aksak Semai, Semai?, H?seyin Sadettin Arel'den ?H?seyni Konser Saz Semaisi, Aksak Semai, ?eng-i Harbi, Devr-i Turan? eserlerini seslendirdi.