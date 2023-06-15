TÜDAM'da “Başkurt Ninnileri” konuşuldu

Dr. Zülfikar Bayraktar'ın sunumuyla “Başkurt Çocuk Folklorunda Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak Ninniler” başlıklı seminer düzenlendi.

Düzenlenen seminere TÜDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya, öğretim üyeleri, TÜDAM personeli ve öğrenciler katılım gösterdi. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) çerçevesinde “Başkurt Çocuk Folklorunda Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak Ninniler” konusunu ele alan Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar araştırması ile ilgili sunum yaptı. Doç. Dr. Bayraktar, sunumda şunları söyledi:

“Başkurtların tarihsel geçmişi ve Başkurt ninnilerinin bir hafıza aktarıcısı olması tarihimizde oldukça önemlidir. Ninniler, kültürel hafıza açısından çok büyük bir yere sahiptir. Ninniler sadece Türk Dünyası'nın değil, bütün dünyada bilinen sözlü geleneğin bir parçasıdır. Ninnilerin birçok toplumda var olmasının da temel nedenleri vardır. Bu çerçevede ninnilerin sadece çocukları sakinleştirmek, onlara geleneksel kültürü aktarmak için değil bağlam noktasında da önemli sebepleri vardır. Özellikle Başkurt Türklerinde bebeklik döneminden itibaren çocuklara geleneksel kodların aşılandığını görüyoruz. Başkurtlarda çocuk ninnileri için ‘yır' ifadesi kullanılır. Bunlar aynı zamanda annenin çocuk için gelecekteki beklentilerini aktarmada söylenen sözlerdir. Ninnilerde, çocuğun gelecekte nasıl bir makama gelmesi gerektiği istenilir ve ona uygun bir dünya çizilir. Çocukların alim ve mutlu olmasını dilerler.”

Seminerin sonunda TÜDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya tarafından konuşmacı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar'a teşekkür belgesi takdim edildi.