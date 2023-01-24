TÜDAM'da “Beden Farkındalığı ve Duygu Düzenleme” etkinliği gerçekleştirildi

Konferans, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müzik Terapisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun tarafından TÜDAM Sinema Salonu'nda, Prof. Torun'un süpervizyonu altında yürütülen atölye ise Yasemin Eraslan tarafından TÜDAM Musiki Tarihi Salonu'nda gerçekleştirildi.

“Üniversitemiz, Müzik terapisi alanının bilimsel bir zeminde gelişmesinde öncü üniversitedir”

Konuşmasına müzik terapisi hakkında bilgi vererek başlayan ve müzik terapisinin tarihi süreç içerisindeki evrelerine değinen Prof. Dr. Şükrü Torun şunları kaydetti:

“Klinik ve ileri klinik müzik terapisi uygulamaları aklınıza gelebilecek her türlü hastalık ve bozukluk için hastalara iyileşme ve rehabilitasyon süreçlerinde yardımcı oluyor ve bunun yanında sağlıklı insanlara da koruyucu sağlık ve gelişim desteği sağlıyor. Müzik terapisinde yöntemler bilimsel ve kanıt temelli olmak durumundadır. Diğer bir gereklilik, terapistin enstrüman becerisi ve müzik bilgisinin geniş ve esnek olmasıdır. Müzik terapisi kısaca, müziğin terapötik hedeflere ulaşmak için araç olarak kullanılarak kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle ve terapötik bir ilişki içinde uygulanmasıdır. Müzik terapisinin dünyada 200'ün üzerinde üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere bölümleri var. Türkiye'de ise Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ülkemizin ilk anabilim dalını ve ilk yüksek lisans programını kurarak Müzik Terapisi alanının bilimsel bir zeminde gelişmesinde öncü üniversite olarak önemli bir rol oynamaktadır.”

Konferansın ardından TÜDAM Musiki Tarihi Salonu'nda Yasemin Eraslan tarafından Prof. Dr. Torun'un geliştirdiği nörokreatif müzik terapisi yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen Müzik Terapi Atölyesi'nde ise katılımcılarla birlikte beden farkındalığına ve duygu düzenleme becerisine yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, gerçekleştirilen atölye çalışmasının ardından sona erdi.