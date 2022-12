TÜDAM'da “Yaşayan İznik Çinileri ve Sanat Kültürü” konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen “Yaşayan İznik Çinileri ve Sanat Kültürü” adlı söyleşi TÜDAM'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy'un konuşmacı olarak yer aldığı söyleşinin moderatörlüğünü TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin yaptı. Söyleşiye "Mehmet Gürsoy Yaşayan İznik Çinileri" isimli kitabın yazarı Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şirin Şengel, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.

“Mehmet Gürsoy, çini sanatının yeniden doğuşuna öncülük etti”

TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin söyleşinin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bilgi her zaman bir hazine fakat UNESCO tarafından tescillenmiş bir hazine ile her zaman bir arada olamıyoruz. Bugün bu ayrıcalığı bize sağladıkları için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerde Rektör hocamız ve ekibi her zaman bizim yanımızda oldular. Unutulmaya yüz tutmuş sanatın yeniden doğuşuna öncülük eden İznik Çini sanatının günümüzdeki varisi Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy'a katılımları için teşekkür ediyorum.”

“Çini bir göz musikisidir”

2009 yılında UNESCO tarafından miras taşıyıcı kabul edilerek “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy, çini sanatının tarihe gömülmemesi için çabaladığını ifade etti. Çini sanatını bir “Göz Musikisi” olarak tanımlayan Mehmet Gürsoy ecdadın mirasını günümüze taşımaya çalıştığını vurgulayarak “Bir sanatkârın dünyasında miras taşıyıcı kabul edilmek, buna layık olmak güzel bir hadise. Bu mirası İstanbul'da yeni yapılan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sine taşıyoruz. 5 bin parça çiniden oluşan büyük bir koleksiyonum bu camide yer alacağı için çok mutluyum” dedi.