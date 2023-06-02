TÜDAM'dan Aşık Veysel'e Vefa Sempozyumu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) ile Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler lisesi iş birliği ile düzenlenen “Aşık Veysel'e Vefa Sempozyumu” Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sempozyuma Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin, Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgut Erguvan, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Topal, Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Belenkuyu ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi.

Prof. Dr. Şahin: “Aşık Veysel, kültürümüzün en önemli temsilcisi”

Sempozyuma ev sahipliği yapan Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin, programın açılış konuşmasında şunları aktardı:

“Topraklarımızda Yunus Emreler, Hacı Bektaşi Veliler, Aşık Veyseller ve Mevlanalar bizi bugüne getiren kültür değerlerimizdir. Aşık Veysel binlerce yıldır var olan ve önümüzdeki zamanlarda da var olmaya devam edecek bir medeniyet timsalidir. Bu sebeple değerli gençlerimize ve hocalarımıza tarih bilincini sürdürdükleri için teşekkür ediyorum.”

Turgut Erguvan: “Aşık Veysel, hayatı özümsemiş bir halk kahramanıdır”

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgut Erguvan, Aşık Veysel'in 20'inci yüzyılın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Aşık Veysel'in vefatının 50. Yılı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2023 yılı, Aşık Veysel'i Anma ve Kutlama programına alındı. Gönüllere taht kuran Aşık Veysel Şatıroğlu, sazın ve sözün ustası olarak bilinen aşıkların 20. Yüzyıldaki en önemli temsilcilerindendir. İnsana insanca bakmayı benimsemiş ve herkese eşit mesafede durmayı başarabilmiş bir barış elçisi olan Veysel'i bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha rahmetle anıyoruz.”

Doç. Dr. Bayraktar: “Aşık Veysel'i anmak ve anlamak gerekir”

Panelde, “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Aşık Veysel'i Anmak ve Anlamak” adlı konuşmasını gerçekleştiren Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar ise “Sivas'ın Şarkışla Köyü'nde doğan bir halk ozanımızı UNESCO 2023 yılında, bütün dünyaya sesini duyurmaya ve anmaya uygun görmüştür. İnsanların birbirine nefretle bakmadığı, din, dil, ırk gözetmediği bir dünyada Aşık Veysel'in bize aşılamış olduğu bu duygulara çok ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Topal: Aşık Veysel'in türküleri birlik içerisinde olmayı öğretiyor”

“Türkülerin Dünyasında Aşık Veysel” adlı konuşmasını gerçekleştiren Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topal, panelde Aşık Veysel'in birkaç şiirini okuyarak, “Ezgileri ve sözleriyle türkülerle bize biz olduğumuzu hatırlatan sevgili halk ozanımız Aşık Veysel'i bu özel günde sizlerle anmaktan minnet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Dr. Belemkuyu: “Aşık Veysel'in hayat hikayesi bizlere ders verir niteliktedir

Panelde “Aşık Veysel'in Gelenekle Gerçek Arasındaki Şiiri: Güzelliğin On para etmez” adlı konuşmasını gerçekleştiren ve “Aşık Veysel'in hayat hikayesi bizlere ders verir niteliktedir.” diyen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bekir Belemkuyu, Aşık Veysel'in hayat hikayesinden derlediği anekdotları katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından “Aşık Veysel'e Vefa Sempozyumu”nda 17 bildiri sunumu 4 oturumda katılımcılara aktarıldı. İlk oturum Prof. Dr. Gökhan Tunç, ikinci oturum Prof. Dr. Burhan Sayılır üçüncü oturum Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya, dördüncü ve son oturumda ise Doç. Dr. Yunus Arifoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelin sonunda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi tarafından panelde yer alan konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. Sempozyum, Aşık Veysel eserlerinin çalınması ile son buldu.