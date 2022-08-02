TÜDAM'DAN Mahmudiye'ye kültürel destek

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) üyeleri Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi'ni ziyaret ederek bölgenin kültürel mirası ve belleği hakkında tanıtımda bulundu.

Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Ran başta olmak üzere diğer kaymakamlık personeli, TÜDAM ekibini ilçede ağırlayarak bölgenin kültürel mirası ve belleği hakkında tanıtımda bulundu. Kaymakam Ran, ilçe ziyaretlerinden ve sunmuş olduğu kıymetli bilgilendirmeden dolayı TÜDAM'a teşekkürlerini iletti.