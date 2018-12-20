TÜFAD'dan Eskişehirspor'a moral kahvaltısı

Kahvaltıya, TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Eskişehirspor'un efsane futbolculardan Ender Konca ve tüm futbolcular katıldı.

TÜFAD Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, gençlerin sahada verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini aktararak, “Eskişehirspor'un bulunmuş olduğu zor ortamlarda sizlerin saha içerisinde göstermiş olduğu mücadele, hocamın hem saha içerisinde hem de saha dışında göstermiş olduğu mücadeleye biraz katkı sağlamak amacıyla kahvaltıda bir arada olalım istedik. Sizleri burada ağırlamaktan son derece memnunuz, sizlerin mücadelesinden son derece memnunuz. Sizler istediğiniz zaman çoğu şeyi başarabilirsiniz. Belki, bu şartlar sizin düşündüğünüz şartlar olmadı. Sizin sahada göstermiş olduğu mücadeleyi takdir ediyoruz, destekliyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız” dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da şehirde birliğin sağlanması durumunda zorlukların aşılacağını aktararak, “Biz de Eskişehirspor TÜFAD Başkanı ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz. Zor süreç demeyeceğiz. Çünkü futbolda hep zor süreci yaşıyorsunuz. Sahada mücadele ediyorsunuz. Biz zaman zaman saha dışında da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Eğer biz bu şehirde birlik ve beraberliği sağlarsak zorluğun üstesinden hep birlikte geliriz” diye konuştu.

Eskişehirspor'un efsane futbolcularından Ender Konca ise, “Vermiş olmuş olduğunuz mücadeleden dolayı sizleri kutluyorum. Fuat hocamla beraber büyük mücadele veriyorsunuz. Bunu devam ettirin. Eskişehirspor kulübü çok büyük kulüptür. Çok genç olmanız sebebiyle bazı tecrübesizlikler yaşıyorsunuz ama devamlı oynadığınız sürece bunu atlatacağınıza inanıyorum. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. İnşallah Eskişehirspor'u en iyi yerlere getireceksiniz” ifadesinde bulundu.