TÜGVA' dan ‘Hû Dönüşü' programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından ‘Hû Dönüşü' program, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği programlarına bir yenisini daha ekledi. Son zamanlarda düzenlemiş olduğu programlarla dikkatleri üzerine çeken TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği, ‘Hû Dönüşü' programıyla izleyenlerin yoğun beğenisini topladı. Programa konuşmacı olarak katılan Op. Dr. Kâmil Salih Selman; ‘'Gençlerin kendilerini ilmî yönden geliştirmeleri gerekir. Gençlerimiz, vakitleri müsait oldukça kitap okumaları gerekir ve kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kur'an- Kerim; Mevlâna'nın dünyanın geçici olduğunu ve aldanmamamız gerektiğini anlatır. Ahiret ise kalıcıdır. Hayatımdan, sizlere çeşitli anıları ve iş hayatımda yaşadığım ilginç durumları sizlerle paylaşıyorum'' dedi.

Eskişehir TÜGVA İl Başkanı Ramazan Anıl programda yaptığı konuşmasında, ‘'Bizler son zamanlarda Eskişehirli kardeşlerimizin istekleri doğrultusunda bu programları düzenliyoruz. Biz hemşerilerimizin isteklerine kulak verdikçe, onlarda salonları doldurmaktalar. Eskişehir'de düzenlediğimiz her program yoğun ilgi görüyor. Bizler, halkımız için çalışan insanlarız. Bu ilginin kaynağı da işte tam olarak bu halkın içinden gelip, halkın isteklerine kulak vermektir. Vakıf içerisinde başlattığımız çalışmalardan; vakıf okulları, icathane atölyesi, kitap okuma etkinlikleri ve birçok dersler ile binlerce gence ulaştık'' dedi.

Program sonunda: Eskişehir TÜGVA İl Başkanı Ramazan Anıl tarafından, TÜGVA tarafından düzenlenen ve konuşmacı olarak katılan Op. Dr. Kâmil Salih Selman'a tablo takdim edildi.