TÜGVA Eskişehir Kış Okulu sona erdi

Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir Şubesi Ortaokul Koordinatörlüğü olarak Eskişehir'deki ortaokul öğrencileri için düzenlenen kış okulu sona erdi. Yoğun talep gören kış okulu, ortaokul öğrencileri ve velilerinden tam not aldı.

TÜGVA Eskişehir Kış Okulu'nda eğlenerek öğrenmenin doyum olmaz tadına varan çocuklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden özel etkinlikler ile doyasıya eğlendiler. Kuran-ı Kerim'den temel dini bilgilere, genel kültürden Müslüman mucitlere, el sanatlarından kumaş boyamaya, spor etkinliklerinden mutfak atölyesine, zeka oyunlarından ödüllü bilgi yarışmalarına kadar birçok etkinlik ve eğitime ev sahipliği yapan, TÜGVA Eskişehir Ortaokul'u öğrencilere en iyisini yaşatmak için seferber oldu.

TÜGVA Eskişehir İl temsilcisi Fatih Sert, kış okulu ile ilgili, “Çocuklarımız bir eğitim dönemini daha sonlandırarak sömestr tatili sürecine girdiler. Bu tatili hem eğlenceli hem de verimli bir hale getirmek için ekibimle beraber ciddi bir çaba sarf ederek Eskişehir'de eksiği açık olarak hissedilen Kış Okulumuzu açtık. Kış okulu bizim için çocukların sadece vakit geçirebilecekleri bir ortam değil, bir sonraki eğitim yılına hazırlık ve eğlenerek yeni şeyler öğrenebilecekleri büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda sürecimizi çok kaliteli bir şekilde yürüten Ortaokul Koordinatörüm Nurullah Tufana, ekibine ve bizlere güvenen velilere çok teşekkür ediyoruz“ şeklinde konuştu.

Beş gün süren kış okulu sonrasında öğrencilerin ve velilerin memnuniyeti gözlerinden okundu. Katılan öğrenciler ve veliler önümüzdeki yıllar içinde de kış okulu olmasını istediklerini ifade ettiler.