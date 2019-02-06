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TÜGVA Eskişehir, yabancılara Türkçe eğitim veriyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi, Eskişehir’de yaşayan yabancılar için uluslararası standartlarda Türkçe eğitimi vermeye başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi, Eskişehir'de yaşayan yabancılar için uluslararası standartlarda Türkçe eğitimi vermeye başladı.


TÜGVA Eskişehir il binası bünyesinde başlanan kurs yoğun ilgi gördü. Somali, Afganistan, İran, Suriye, Filistin, Irak, Kazakistan gibi birçok ülkeden gelen yabancılardan kimi Eskişehir'de hayalini kurduğu üniversite için, kimi burada yaşayan aile ve akrabalarıyla konuşabilmek için kimi ise gelin geldiği Türk aile ile iletişim kurabilmek için Türkçe öğrenmek istiyor.


Kurs açılışında konuşma yapan TÜGVA İl Temsilcisi Fatih Sert, "Türkçe bizim için sadece bir dil değil, bizim kültürümüz ve medeniyetimizdir. Biz kursiyerlerimize sadece Türkçe dili eğitimi değil, Türk örf ve adetlerini, kültürümüzü de öğretiyoruz" dedi.


Kurs bitiminde katılan öğrencilere sertifika verilecek.

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