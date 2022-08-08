TÜGVA “Yaz Okulu Kapanış Programı” gerçekleştirdi

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen " Yaz Okulu Kapanış Programı” İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program, yaz okulunda yapılan etkinliklerin video gösterimi ile devam etti.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, yaz okulunda başarılı olan gençlere hediyelerini dağıttı. Anıl yaptığı konuşmada, her sene yaz okullarımıza olan ilginin arttığını belirterek veliler, öğrenciler ve onlara ileriye taşıyacak öğretmenlere teşekkür etti.

Program bitiminde veliler bir aile ortamı gibi birbirleri ve TÜGVA Eskişehir İl temsilcisi ve gönüllü gençler ile birlikte fotoğraf çekmeleri dikkatlerden kaçmadı.