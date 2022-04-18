TÜGVA'dan ‘İsrail'in Filistin zulmüne dur' açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde teravih sonrası, ‘İsrail'in Filistin zulmüne dur' demek için yazılı basın açıklaması yapıldı.

Kalabalık bir grubun katıldığı açıklamayı okuyan TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, Yahudilerin bir bayramı olan Pesah'ın bu sene Ramazan ayına denk geldiğini belirterek, "Siyonist ideolojiye boğulmuş bazı lanetlenmiş gruplar, İsrail işgal kuvvetlerinin destekleriyle Mescid-i Aksa'da kurban kesmek istediler. Hahamlar ve Radikal gruplar Silsile Kubbesi'nde kurban takdimi çağrıları yaparak, geçtiğimiz günlerde uygulamaya çalıştılar ve bu kirli emeller neticesinde Mescidi Aksa'yı işgal girişiminde bulundular. Resulullah'ın Miraca yükseldiği o mübarek beldede, Müslümanları yerlere düşürmeye niyet eden İsrail, yine Müslümanlara zulmetti. Öyle ki şeytanların bağlandığı mübarek ramazanda, şeytanlardan daha büyük şeytanlık yaptı. Herkesin kendine yakışanı yaptığı dünya imtihanında, İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı. Hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı yine Müslümanların kutsal günleri olan Ramazan ayında işgale girişti. Zulme karşı dik duran Müslümanlara kahpece muamele etti. İsrail'in son saldırısı neticesinde yüzlerce gazimiz, onlarca şehidimiz var. İlk kıbleyi namusu olarak görüp etten duvar ören kardeşlerimiz var. Ümmetin çocukları öldürülüyor. İnsanlık tarihinin işlendiği en büyük zulümlerden biri işlenmeye devam ediyor. Zulmün her çeşidine karşıyız. Ukrayna'da da acı acıdır, Filistin'de de acıdır. Bizim için acının rengi, dili, dini yoktur. Fakat dünya, Filistin'e sessiz'' dedi.