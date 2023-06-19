TÜİK verilerine göre 2022'de 672 bin 935 sinema, 93 bin 405 tiyatro seyircisi salonları doldurdu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Sinema ve Tiyatro İstatistiklerine göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azalırken, Eskişehir'de ki sinema seyircisi 672 bin 935; tiyatro seyircisi ise 93 bin 405 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, sinema salonu sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azalarak 2 bin 366 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 0,3 azalarak 284 bin 204 oldu.

Eskişehir için 2022 yılında sinema salonlarının sayısı 38, sinema seyirci sayısı 672 bin 935, gösterilen yerli film sayısı ise 550 oldu. 2020 yılı içinde en az bir gösterim yapılmış tiyatro salonlarındaki koltuk sayısı 4 bin 727'ye, tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı 361'e, tiyatro seyirci sayısı 93 bin 405'e, tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı ise 84'e yükseldi.

Ülke genelinde sinema salonu sayısı yüzde 1,3 azaldı, seyirci sayısı yüzde 187,9 arttı

Yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde sinema seyirci sayısı 2020 yılında, 2021 yılına göre yüzde 1,3 azalarak 2 bin 366 oldu. Buna rağmen sinema seyirci sayısı ise yüzde 187,9 artarak 35 milyon 754 bin 644 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 476,9 artarak 18 milyon 834 bin 898 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 84,8 artarak 16 milyon 919 bin 746 kişi oldu.

Sinema seyirci sayısı yüzde 187,9 arttı

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 187,9 artarak 35 milyon 754 bin 644 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 476,9 artarak 18 milyon 834 bin 898 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 84,8 artarak 16 milyon 919 bin 746 kişi oldu.

Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 718,5 arttı

2021-2022 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 718,5 artarken yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 398,7 arttı. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 979,7 artarken yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 558,3 arttı. Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 704,1 artarken oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 285,8 arttı.