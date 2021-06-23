Eskişehir'de Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) kuruldu.

Başkan Sülahi Özalp, dernek binasında yaptığı açıklama ile kuruluşu kamuoyu ile paylaştı. Derneğin gönüllülerin çabaları ile kurulduğunu aktaran Özalp, "Amacımız, tüketici bilincinin artırılması ve tüketici hakları konusunda Tüketicilerimizi bilgilendirmek olacaktır. Özellikle tüketicilerin mal ve hizmet alımlarında yaşadıkları veya yaşayacakları olumsuzluklar karşısında ne gibi haklara sahip oldukları konusunda her zaman bilgilendirme faaliyeti içerisinde yer alacağız. Derneğimiz hiçbir ticari, siyasi ve politik bağlılığı olmayacağı gibi, bütünüyle üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarıyla çalışmalarını sürdüren, kıymetli tüketicilerimizin hizmetinde olan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulamak isteriz" dedi.

Özalp, gönüllü uzmanlarınca, özellikle tüketim öncesi tüketici alışveriş davranışları, hizmet alımları, hizmet alımı sonrası süreç gibi tüketiciyi doğrudan ilgilendiren her konuda vatandaşlara destek olacağının altını çizdi.

Dernek kurucularının, Sülahi Özalp, Adnan Yenidoğan, Fatma Dağ, Yıldıray Öncül, Levent Sert, Uğur Dere ve Abdullah Yılmaz'dan oluştuğu belirtildi.