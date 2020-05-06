TÜKDES Genel Başkanı Bakal normalleşme sürecini değerlendirdi

Covid-19 normalleşeme takviminde AVM, kuaför ve berberlerin açılma sürecini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, “Temel ihtiyaçlarımızı insan yoğunluğu olmayan ve evimize en yakın işletmelerden karşılamalıyız" dedi.

Covid-19'un yaşanan bu süreçte Türkiye elde etmek istediği sonucu alabildiği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir normalleşme takvimi açıklandı. Yapılan açıklamada normalleşmenin ilk aşaması olarak 11 Mayıs'tan itibaren alış-veriş merkezleri, kuaför ve berberlerin açılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanın bu açıklamasından sonra Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, mekanlar açılırsa da uzaklara gitmeden yakın çevresinden ihtiyaçlarını gidermesi gerektiği yönde tavsiyelerde bulundu.

Başkan Bakal konuyla ilgili olarak, “Covid -19 ile uzun ve zorlu bir mücadele yapan ülkemiz belli kazanımlar elde etti. Covid-19 savaşının gelinen bu noktasında artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını aklımızda tutmalıyız. Yapacağımız hatalı davranışların/ uygulamaların yeni Covid-19 dalgalanmalarına sebep olabileceği, daha ağır yaptırım, sonuçları doğurabileceği sürekli zihnimizde olmalıdır. Her defasında vurgulanan bir gerçek var. Covid-19 kapalı, insan yoğunluğunun fazla olduğu, fiziksel mesafeye uyulmayan ortamlarda insandan insana, enfekte veya hasta olup da hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin, saçtığı damlacıkların insan vücuduna alınmasıyla bulaşmaktadır. Covid-19 ile yaşamayı öğrenmemiz gereken bu süreçte yapılması gereken kapalı, insan yoğunluğunun fazla olduğu ve fiziksel mesafenin ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu ortamlarda uzak durmak olmalıdır. Ailesinin, sevdiklerinin ve toplum sağlığını düşünen tüketiciler; insan hareketliliğini azaltan, ikametgahına en yakın işletmelerden alışveriş yapmalı, alışveriş yaptığı ortamdan en kısa sürede açık havaya çıkmaya özen göstermelidir” dedi.

Mekan ne kadar uzaksa risk de o kadar yüksek

Başkan Bakal konuşmasını söyle devam etti;

“Alışveriş yaptığımız ortamlar evimize ne kadar uzaksa, insan yoğunluğu ne kadar fazlaysa, fiziksel mesafe ihlali ne kadar çoksa ve kapalı ortamda bulunduğumuz süre ne kadar uzunsa Covid-19'un bulaşma ihtimali o kadar yüksek olacaktır. Nitekim sokağa çıkma kısıtlama sürecinde süreli olarak, sokağa çıkmalarına izin verilecek yaş gruplarına da bulaşımın önlenmesi için evlerinden yürüme mesafesinden daha fazla uzaklaşmamaları önerilmektedir. Temel ihtiyaçlarımızı insan yoğunluğu olmayan evimize en yakın ve alışverişten sonra en kısa sürede açık havaya çıkabileceğimiz işletmelerden karşılamaya dikkat ve özen göstermeliyiz.”