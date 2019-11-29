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TUKDES Genel Başkanı Bakal'dan e- alışveriş uyarısı

Artan e-alışverişlerde güvenlik sorunlarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, tüketicilere önemli tavsiyelerde bulundu.


TUKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, e- alışveriş konusunda bir açıklama yaptı. Tüketicilere önemli tavsiyelerde bulunan Bakal, dikkat ve özen yükümlülüğüne uyulması gerektiğinin altını çizdi. Bakal, "Tüketiciler ihtiyaç listesi belirlemeden alışveriş yapmamalı. Internetten mesafeli sözleşmeler yönetmeliğindeki hükümlere göre aldığınız mal ve hizmetlerden hiç bir gerekçe göstermeden, cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız olduğunu hep aklınızda tutun. Güvenli e- alışveriş için, alışveriş yapacağınız satıcı veya sağlayıcıyı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nden (ETBİS) kontrol edilmelidir. Alışveriş yapacağınız sitenin satıcı veya sağlayıcının kendi sitesi olması göz önünde bulundurulmalıdır. Alışveriş yapılan sitenin özellikle SSL Sertifikasına bakılmalı ve alışverişte sanal kart kullanılmalı. Seçenek varsa kontrollü kargo yoluyla ürün teslimini seçilmelidir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne titizlikle uymayan tüketiciler, mağduriyet durumunda hak ararken tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde hak kaybına uğrayabilirler" diye konuştu.

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